Jelena Tomašević oduševila Abu dabi: Pevala još jednom sa Bočelijem - zvučala i izgledala nikad bolje, a tu je i njen muž (video)

Večeras je u Abu Dabiju održan koncert čuvenog tenora Andree Bočelija. Slavnog umetnika pratio je simfonijski orkestar RTS, a kao gost nastupila je i naša pevačica Jelena Tomašević.

Saradnja čuvenog maestra i srpskih umetnika započeta je tokom njegovog koncerta u Beogradu u julu ove godine. Pred punom Etihad arenom, pred skoro 20 hiljada posetilaca, nizale su se čuvene arije, a Jelena je sa njim otpevala njegovu najpoznatiju pesmu "Vivo per lei". Ona je nakon toga sama otpevala i čuvenu pesmu Vitni Hjuston "I will always love you". Prosečna cena karte bila je oko 500 evra. Srpska pevačica dobila je ogroman aplauz, a sa njom je u Emiratima bio