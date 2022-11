Sutra oblačno i suvo vreme, temperatura do 10 stepeni

U Srbiji će sutra biti umereno do potpuno oblačno i suvo vreme, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru mestimično magla i slab mraz. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Uveče na zapadu i jugozapadu mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Najniža temperatura od minus dva do tri, a najviša dnevna od šest do 10. U Beogradu ujutru magla i slab mraz. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura od nula do tri, a najviša dnevna oko osam. U