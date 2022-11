Načelnik Pogranične policije: Još nekoliko stotina migranata na severu VIDEO

Načelnik Pogranične policije Mile Jandric izjavio je danas da je u blizini Horgoša još nekoliko stotina migranata.

On je kazao da određene grupe zloupotrebljavaju migrantsku situaciju za vršenje krivičnih dela, ali da građani ne treba da budu zabrinuti za bezbednost. On je podsetio da je juče oko 1.000 migranata sprovedeno u prihvatne centre u Srbiji, posle sukoba i pucnjave na području Horgoša. Jandric je za TV Prva istakao da određene grupe zloupotrebljavalju migrantsku situaciju za vršenje krivičnih dela i izdvojio Marokance i Avganistance On je ocenio da su te kriminalne