Sutra oblačno, u višim predelima sa snegom, do 7 stepeni

BEOGRAD: U Srbiji će sutra jutro biti maglovito, tokom dana oblačno, u nižim predelima mestimično sa kišom, na jugu i jugoistoku Srbije ponegde i sa susnežicom i snegom, a u višim predelima sa snegom uz formiranje ili povećanje visine snežnog pokrivača za 5 do 10 centimetara.

U većem delu Vojvodine suvo. Vetar slab do umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura od 0 do 5, a najviša od 4 do 7 stepeni. I u Beogradu sutra ujutro magla ili niska oblačnost. Tokom dana oblačno, povremeno sa slabom, kratkotrajnom kišom ili rosuljom. Vetar slab, severnih pravaca. Temperatura bez većeg kolebanja od 4 do 6 stepeni. Prema izgledima vremena za sedam dana, do nedelje, 4. decembra, u ponedeljak će biti umereno do potpuno oblačno, na istoku i jugu