Selektor Kanade pred meč sa Hrvatskom: Oni su vrhunski tim, biće to veliki test za nas

Selektor fudbalske reprezentacije Kanade Džon Herdman rekao je da je selekcija Hrvatske vrhunski tim i da će predstojeća utakmica na Svetskom prvenstvu biti veliki test za njegovu ekipu. "Očekuje nas važna utakmica, spremni smo.

Ovo je trenutak koji će nas definisati. To će odrediti ova utakmica. Verujemo u sebe, to je najvažnija stvar uoči takve utakmice. Hrvatska je vrhunski tim, biće to veliki test za nas", rekao je Herdman. Fudbaleri Kanade su u prvom kolu Grupe F izgubili od Belgije sa 1:0, ali su odigrali sjajnu utakmicu, a sutra će se sastati sa Hrvatskom koja je na startu turnira odigrala 0:0 sa Marokom. Herdman je istakao da kanadskoj reprezentaciji nije potreban poseban motiv za