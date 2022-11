Oklahoma nakon produžetka nadigrala Čikago - Pokuševski briljirao

Košarkaši Oklahome su na svom terenu posle nadoknade vremena uspeli da savladaju ekipu Čikaga sa 123:119. Jedan od najzaslužnijih za pobedu domaćina bio je Aleksej Pokuševski.

Obe ekipe su u toku meča imale veliki broj uspona i padova u igri, iako su timovi tokom četvrtina dolazili i do dvocifrenih prednosti nisu uspeli da ih zadrže, pa je na svakoj pauzi rezultat bio u egalu. Čikago je odlično ušao u meč, poenima iz tranzicije pre svega brzo su stigli do 12 poena prednosti na polovini prve deonice. Međutim nakon tajmauta domaćih, Oklahoma je pred svojom raspoloženom publikom uspela da anulira tu prednost do kraja četvrtine. Do kraja