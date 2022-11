Danas oblačno, tokom noći sneg u planinama, od 6 do 10 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas tokom dana biti umereno do potpuno oblačno i suvo, a uveče na zapadu i jugozapadu mestimično sa kišom, u planinskim predelima sa snegom uz formiranje manjeg snežnog pokrivača.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najniža temperatura iznosiće od -2 do 3, a najviša dnevna od 6 do 10 stepeni Celzijusa. Ujutro mestimično magla i slab mraz, kojih će biti i u Beogradu. U Novom Sadu sutra tokom dana umereno do potpuno oblačno i suvo. Vetar slab, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 3 stepeni, a najviša dnevna oko 8 stepeni. Prema prognozi vremena za narednih sedam dana, do subote, 3. decembra, u nedelju oblačno,