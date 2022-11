Slab mraz i mestimično magla, tokom dana oblačno i suvo

Veći deo dana biće suvo, a uveče na zapadu i jugozapadu kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Biće i svežije 2-3 stepena. Ujutru magla i mestimično slab mraz. Najniža temperatura od -2 do 3, najviša od 8 do 10 stepeni.

