Kiša će danas preći u sneg RHMZ: najavljuje povećanje belog pokrivača na planinama, a evo gde će se još zabeleti: Upaljen meteo alarm u celoj Srbiji!

U Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno sa kišom, a u višim predelima sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Tokom jutra u nizijama, po kotlinama i rečnim dolinama magla ili niska oblačnost. U većem delu Vojvodine suvo vreme. Najniža temperatura od nula do pet, a najviša od četiri do sedam. Vetar slab do umeren, severnih pravaca. U Beogradu ujutru magla ili niska oblačnost, a tokom dana oblačno, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. Temperatura bez većeg kolebanja od četiri do šest. Vetar slab, severnih pravaca. "U toku jutra u Vojvodini i na širem području Beograda,