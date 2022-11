Uživo, Japan - Kostarika: Asano u igri, Japanci opasno prete

UŽIVO: Grupa E, Japan - Kostarika 0:0 (0:0) 58. minut - Napadaju Japanci u drugom poluvremenu, krenuli su na pobedu, ali za sada se uspešno brani Kostarika. 46. minut - Počelo je drugo poluvreme.

Takuma Asano je ušao u igru umesto Uede. Prvo poluvreme. Still level after the first half. #FIFAWorldCup | #JPN v #CRC — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 27, 2022 Kraj prvog poluvremena. 45. + 1 minut - Igraće se jedan minut nadoknade. 44. minut - Žuti karton i za selekciju Japana. Miki Jamane je bio neoprezan. 41. minut - Grub start Kontrerasa nad Majom Jošidom. Dobija žuti karton. 38. minut - Pokušao je Endo sa ruba šesnaesterca, ali je izblokiran. 35.