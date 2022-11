Magla smanjuje vidljivost u vožnji

BEOGRAD - Vidljivost je ovog jutra bolja u odnosu na prethodni dan, magla je prisutna, ali najviše na putevima pored reka, u kotlinama kao i preko prevoja, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Prema informacijama Puteva Srbije, zbog pojave magle smanjena je vidljivost na teritoriji Vojvodine, na 100 do 200 metara na sledećim putnim pravcima: na auto-putu E-75, granični prelaz Horgoš - petlja Sirig, na auto-putu E-75, na deonici petlja Sirig - Novi Sad - petlja Beška i Beška - Novi Banovci, do 200 metara; na auto-putu E-70, na deonici Dobanovci - Ruma, do 150 metara; na auto-putu E-70, Kuzmin - Sremska Mitrovica, do 100 metara. AMSS navodi da će slaba