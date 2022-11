Piksi: Za nas Mundijal sad počinje, biće promena u timu

Za nas je Mundijal praktično počeo posle utakmice sa Brazilom, znali smo da će protiv njih da bude teško i da ćemo se sa Švajcarskom i Kamerunom boriti za drugo mesto, izjavio je selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković.

On je na konferenciji za medije, pred meč sa Kameruncima, istakao je da će biti promena u timu. – Situacija sa povredama je mnogo bolja nego pre 10 ili četiri pet dana. Pre Brazila verujte mi, nisam znao tim, kada smo došli u Katar sedam-osam igrača nije treniralo, ali to nisam smeo javno da kažem. Neko me je pitao zašto nemam osmeh, sad znate zašto, ali osmeh se polako vraća – rekao je Stojković. Na pitanje da li je Filip Kostić spreman, selektor je rekao da