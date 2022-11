Ivan Bevc: Nedostaje mi glamur

Intervju „Potrebno mi je da pisce tretiramo kao zvezde, fali mi glamura, jer je to dobar način da se skrene pažnja. Sve dok se mi, izdavači, ponašamo kao sirotinja raja, tako će nam i biti. Davno je prošlo vreme one izreke da knjiga sama nađe svoj put do čitaoca“

"Kad smo raspisali konkurs, razmišljao sam koji je to broj romana koji bih ja doživeo kao uspeh, i zaustavio sam se na dvesta“, kaže Ivan Bevc glavni i odgovorni urednik izdavačke kuće Booka. Međutim, na upravo završenom anonimnom književnom konkursu za neobjavljeni roman, koji su raspisali Booka i OTP banka, stiglo je 575 rukopisa! "Priznajem, malo nam se slošilo kad smo shvatili kakvu masovnost smo izazvali odlukom da konkurs otvorimo svim književnim stvaraocima,