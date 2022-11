Voriorsi slavili na gostovanju Minesoti VIDEO

Košarkaši Golden Stejta ostvarili su treću uzastopnu pobedu.

Voriorsi su slavili na gostovanju Minesoti sa 137:114. Bila je do partija u kojoj su Voriorsi veliku prednost ostvarili u prvom delu meča. Na poluvremenu su imali komotnih 20 poena prednosti (76:56), pa je bilo jasnio da će trijumfovati. U nastavku su uspevali da drže prednost i stignu do desete pobede u sezoni. Golden Stejt su do pobede nosili Stef Kari koji je postigao 25, Džordan Pul sa 24 i Klej Tompson sa 21 poenom. Drejmond Grin je dodao 19, a Endrju Vigins