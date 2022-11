Srđan Lalić, svedok-saradnik o Belivukovoj grupi: Miljković odlučivao ko će da bude ubijen

BEOGRAD - Okrivljeni-saradnik Srđan Lalić danas je odgovarajući na pitanja otkrio da je u organizovanoj kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, upravo Miljković bio mozak operacije i koji je odlučivao ko će da bude ubijen.

Lalić je svoje današnje svedočenje započeo dopunom ranijeg iskaza o otmici i prebijanju I.S. na stadionu FK Partizan, navodeći da su ga mlađi navijači uhvatili kako špijunira ovu grupu. Kada je Lalić došao u "bazu" kako su restoran na stadionu zvali pripadnici ove grupe, oštećeni I.S. je već bio prebijen, nakon čega mu je Lalić, kako kaže, dao 2000 dinara za taksi do kuće. Dodao je da su pripadnici grupe planirali ubistvo Dejana Savića i Luke Perenčevića, koji je