Štajnmajer: Cela EU ima hitan interes za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine

SKOPLJE - Šef nemačke države Frank-Valter Štajnmajer izjavio je danas u Skoplju da cela EU ima hitan interes za normalizaciju odnosa Beograda i Prištine i da je francusko-nemački predlog dobra polazna osnova.

"Što se tiče odnosa Srbije i Kosova, mogu da vam kažem da cela Evropska unija ima hitan interes za normalizaciju odnosa. Za to su se pripremali, davali su se predlozi. Srećan sam jer je nemačko-francuski predlog sada postigao uspeh i prihvata se", tvrdi Štajnmajer, preneo je skopski portal 24info. Nemački predsednik je to rekao na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Severne Makedonije Stevom Pendarovskim. Prema njegovim rečima, to bi moglo da