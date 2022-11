"Delovalo je kao grmljavina": Rijeka se noćas tresla, zabeleženo slabije podrhtavanje tla

NOĆAS se, pola sata nakon ponoći, pored Rijeke osetio slabiji potres magnitude 2,6 Rihtera, javlja EMSC.

Foto: Printskrin/TviterEMSC Epicentar se nalazio 12 kilometara istočno od grada. Žarište potresa je bilo na dubini od dva kilometra, prenosi Indeks. 🔔 #Earthquake ( #potres) M2.3 occurred 12 km SE of #Rijeka ( #Croatia) 6 min ago (local time 00:32:57). More info at: 📱 https://t.co/LBaVNedgF9 🌐 https://t.co/K2OkCCx6f5 🖥 https://t.co/UUS1dXpOHQ pic.twitter.com/7UcKwwqoQJ — EMSC (@LastQuake) November 28, 2022 Potresi magnitude manje od 2,9 Rihtera se nazivaju manjima