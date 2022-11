Ovaj grad u Ukrajini trenutno je klanica! Bivši NATO komandant: Putin pobeđuje ako uspe da ukrajinska vojska zatraži prekid vatre!

Ruska vojska trenutno je koncentrisala svoje borbene snage na Bahmut, a ako ga zauzmu to bi mogla da bude prekretnica u toku rata, rekao je penzionisani američki general i svojevremeno komandant NATO-a Vesli Klark u izjavi za Si-En-En. "Ako ruska vojska zauzme Bahmut, to otvara vrata drugim gradovima, Kramatorsku, Slavjansku, ali može postati bojno polje za 'mlevenje' ukrajinskih snaga. To je ono što žele da urade: ako budu uspeli da izvrše snažan pritisak na