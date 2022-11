Danas mestimično kiša, na planinama sneg

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa snegom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura od nula do četiri stepena Celzijusa, najviša dnevna od četiri do osam stepeni. Ujutru će ponegde u dolinama reka i kotlinama biti magle. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama istočne Srbije jak i sa udarima olujne snage. U Beogradu će biti oblačno i uglavnom suvo uz umeren, kratkotrajno i jak istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od dva do četiri stepena, najviša dnevna oko sedam stepeni. Očekivana biometeorološka