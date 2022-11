U Srbiji mestimično sa kišom, na planinama sneg, do 8 stepeni

NOVI SAD - U Srbiji će danas u toku dana biti pretežno oblačno, mestimično s kišom, na planinama sa snegom, padavine će biti slabog intenziteta, a najviša dnevna temperatura iznosiće od 4 do 8 stepeni.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, ujutru po kotlinama i dolinama reka ponegde magla, duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i na planinama istočne Srbije jak, istočni i jugoistočni, koji će povremeno dostizati udare olujne jačine. Jutarnja temperatura od 0 do 4 °C, najviša dnevna od 4 do 8 stepeni. I u Novom Sadu biti oblačno i uglavnom suvo uz umeren, kratkotrajno i jak istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura od 2 do 4,