Bil Klinton ima koronu

Bivši američki predsednik Bil Klinton (76) objavio je da ima koronavirus.

On je dodao da ima "blage simptome". "Imam blage simptome, ali generalno sam dobro i kod kuće sam", naveo je Klinton na Tviteru. On je dodao da je srećan što je vakcinisan i što je primio i buster dozu zbog čega ima blage simptome i pozvao sve da učine isto. Klinton je bio predsednik SAD od 1993. do 2001. godine.