Obijale stanove i krale po Beogradu

BEOGRAD - Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Odeljenja za suzbijanje imovinskih delikata, u saradnji sa Drugim osnovnim javnim tužilaštvom, uhapsili su G. B. (2000), I. K. (1991) i A. I. (2000) zbog postojanja osnova sumnje da su izvršile više krivičnih dela teška krađa, saopštio je MUP Srbije.

One se sumnjiče da su na teritoriji Beograda, uz pomoć alata obijale brave ulaznih vrata stanova, a potom krale novac i nakit. Policija je prilikom hapšenja kod osumnjičenih pronašla novac i nakit iz stana koji su prethodno obile, kao i alat. S obzirom na to da se sumnja da ima više oštećenih nego što je do sada utvrđeno, policija moli građane ukoliko prepoznaju osumnjičene sa fotografija da se jave na broj telefona 011/279-7498 ili najbližoj policijskoj stanici.