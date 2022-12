Lajčak: Rano proleće 2023. godine moguće da bude rok za postizanje sporazuma Kosova i Srbije

Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslav Lajčak rekao je da bi rano proleće 2023. godine moglo da bude rok za postizanje sporazuma između Kosova i Srbije.

On je za prištinsku TV, RTV 21 rekao da je predlog konačnog rešenja evropski predlog uz angažovanje i snažnu podršku Nemačke i Francuske. Lajčak je rekao da je cilj da se potpuna normalizacija odnosa između Kosova i Srbije postigne do početka 2024. godine, a ono što se ne uradi do ovog perioda, rekao je, možda uopšte neće biti učinjeno. Lajčak je ocenio kako obe strane ponavljaju da razumeju koliko je dijalog važan za njih i da žele napredak u normalizaciji