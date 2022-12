Uhapšen zbog sumnje da je zapalio dva motocikla na Zvezdari, posle čega se požar proširio na stambene zgrade

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, u saradnji sa Prvim osnovnim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su S.

V. (1998) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti, saopštio je danas MUP. Sumnja se da je on, početkom novembra ove godine, na Zvezdari, namerno zapalio dva motocikla nakon čega se požar proširio na ulaz obližnje zgrade. Povređenih nije bilo, a pričinjena je veća materijalna šteta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.