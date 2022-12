Beogradska policija uhapsila je S.V. (24) osumnjičenog za krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Sumnja se da je on, početkom novembra ove godine, na Zvezdari, namerno zapalio dva motocikla nakon čega se požar proširio na ulaz obližnje zgrade. Povređenih nije bilo, a pričinjena je veća materijalna šteta. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.