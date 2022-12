Vremenska prognoza 3. decembar

Sutra u Srbiji i periodi sunčanog vremena, a tek uveče na zapadu kiša. Tada će se i košava pojačati, naročito u Banatu. Ujturu od -1 stepen, najviša dnevna do 11.

03.12.2022. Subota Ujutru po kotlinama i dolinama reka južne i jugozapadne Srbije magla. Tokom dana umereno do potpuno oblačno uz slab i umeren jugoistočni vetar koji će posle podne u košavskom području biti u pojačanju. Najniža temperatura od -1 do 3 , a najviša od 7 do 11 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 4 stepena. Tokom noći oblačno u košavskom području uz umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati olujne udare. Slaba kiša