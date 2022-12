Danas oblačno i vetrovito, temperatura od 7 do 11 stepeni

U Srbiji će danas tokom dana biti umereno do potpuno oblačno uz slab i umeren jugoistočni vetar koji će posle podne u košavskom području biti u pojačanju, a najviša dnevnu temperaturu kretaće se od 7 do 11 stepeni.

Tokom noći oblačno u košavskom području uz umeren i jak jugoistočni vetar koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju imati olujne udare. Slaba kiša očekuje se mestimično na zapadu i jugu zemlje. Jutarnja temperatura od -1 do 3, najviša dnevna od 7 do 11, u Timočkoj Krajini oko 4 stepena Celzijusa. Ujutru po kotlinama i dolinama reka južne i jugozapadne Srbije magla. I u Beogradu danas umereno do potpuno oblačno, uz slab i umeren jugoistočni vetar koji će posle