Jutro u minusu, tokom dana periodi sunčanog vremena

U Srbiji se danas očekuje najniža jutarnja temeratura od -1 stepen, a najviša dnevna od 11.

Danas u Srbiji periodi sunčanog vremena, a tek uveče na zapadu kiša. Ujutru po kotlinama i dolinama reka južne i jugozapadne Srbije magla. Tokom dana umereno do potpuno oblačno uz slab i umeren jugoistočni vetar, koji će posle podne u košavskom području biti u pojačanju. Najniža temperatura od -1 do 3 , a najviša od 7 do 11 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 4 stepena. U Beogradu bez padavina i tri stepena toplije nego juče, do devet stepeni.