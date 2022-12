Filmska potera u Novom Sadu, uhapšen vozač Audija A4, udario u policijski auto

Vozač Audija A4, uhapšen je nakon filmske potere ulicama Novog Sada koja je trajala 15-ak minuta.

On je bežao kroz više ulica prolazeći na crveno, a potom i Mostom slobode. Konačno je zaustavljen na silasku sa mosta, a u poteri je učestvovalo preko 20 vozila policije. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) U toku potere vozač Audija se slupao i ošteti desnu stranu vozila. Kako Telegraf saznaje, vozač Audija se nije zaustavio na znak policije, pa je na uglu sa Braće Ribnikar udario u policijsku Škodu. Vozač je odmah uhapšen, a policija