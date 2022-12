Olivije Žiru najbolji strelac u istoriji francuske fudbalske reprezentacije

DOHA – Francuski fudbalski reprezentativac Olivije Žiru postao je večeras najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima ove zemlje.

Žiru (36) se upisao u strelce na meču osmine finala Svetskog prvenstva u Kataru protiv selekcije Poljske u 43. minutu na asistenciju Kilijana Mbapea. To je bio njegov 52. gol za reprezentaciju Francuske, a on je sada usamljen na prvom mestu večne liste strelaca. Fudbaler Milana je do sada delio rekord sa legendarnim Tijerijem Anrijem, koji je postigao 51 gol u dresu nacionalnog tima Francuske, prenosi Tanjug. Francuska posle prvog poluvremena vodi 1:0 protiv