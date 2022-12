Umereno do potpuno oblačno sa olujnim vetrom, u južnom Banatu i orkanske jačine

Prema prognozi RHMZ, u Srbiji će danas biti umereno do potpuno oblačno mestimično sa slabom kišom, vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama jak i olujni, a u južnom Banatu i sa udarima orkanske jačine.

Jutarnja temperatura od 2 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 7 do 12 stepeni, u Negotinskoj Krajini oko 5 stepeni. U Beogradu će biti umereno do potpuno oblačno i vetrovito, povremeno sa slabom kratkotrajnom kišom. Vetar umeren i jak, povremeno olujni, jugoistočni, preneo je Tanjug. Jutarnja temperatura oko 4 stepena, a najviša dnevna oko 8 stepeni.