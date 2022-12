Na školskom izletu pronađena amajlija stara više od 3.000 godina

Školski izlet u blizini izraelskog grada Tel Aviva doveo je do velikog arheološkog otkrića grupe koja je naletela na više od 3.000 godina staru amajliju skarabeja.

"Lutali smo okolo kad sam na tlu video nešto što je izgledalo kao mala igračka", rekao je Gilad Stern iz Izraelske uprave za starine, koji je vodio ekskurziju u Azor. Kada je pregledao kamen u obliku insekta, on i grupa učenika osmog razreda znali su da su otkrili nešto od istorijskog značaja. "Bio je to skarabej - san svakog arheologa amatera", rekao je Stern, prenose izraelski mediji. Skarabej je vrsta amajlije u obliku bube koja potiče iz starog Egipta. On se