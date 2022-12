"Zašto ljudi ne žele to da priznaju?" Kasper Rud se nada da će u finalu Mundijala igrati Mesi protiv Ronalda "Svi bi gledali to finale"

NAJBOLJI norveški teniser Kasper Rud otkrio je da bi voleo da se fudbalske reprezentacije Argentine i Portugala sastanu u finalu Svetskog prvenstva u Kataru.

FOTO: Tanjug/AP Argentina je izborila plasman u četvrtfinale, pošto je pobedila Australiju sa 2:1. Portugalija će u osmini finala u utorak igrati sa Švajcarskom. - Hoću Portugaliju i Argentinu u finalu - objavio je Rud na svom Tviteru nalogu. Portugal vs Argentina for the final🤞🏻🤞🏻🤞🏻 — Casper Ruud (@CasperRuud98) December 3, 2022 - Zašto ljudi neće iskreno da priznaju da bi voleli takav kraj? - zaključio je Rud. Why are people pretending like they wouldn’t want to