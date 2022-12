Svetsko fudbalsko prvenstvo 2022: Evropski derbi u četvrtfinalu – prvi mundijalski duel Francuske i Engleske posle 40 godina

BBC News pre 2 sata

Ali Haider/EPA-EFE/REX/Shutterstock Olivije Žiru

Prvi put posle 40 godina, Francuska i Engleska igraće duel na Svetskom fudbalskom prvenstvu i boriće se za prolaz među osam najboljih reprezentacija u Kataru.

Na krilima Kilijana Mbapea, Francuska je pobedila Poljsku 3:1 u osmini finala, dok je Engleska, koju je nosio 19-godišnji Džud Belingem, savladala Senegal 3:0.

Na dosadašnjim svetskim prvenstvima, Francuzi i Englezi su odigrali dva meča i oba su dobili Englezi: 1966. godine kada su jedini put osvojili titulu svetskog šampiona (u grupnoj fazi je bilo 2:0) i 1982. godine takođe u grupnoj fazi kada je bilo 3:1.

Četvrtfinalni duel dvostrukog svetskog šampiona Francuske i Engleske, koja je jednom bila prvak sveta, biće odigran 10. decembra.

Francuska - Poljska 3:1 (1:0)

Georgi Licovski/EPA-EFE/REX/Shutterstock

Ne preterano ubedljivom igrom, ali sigurnom, Francuska grabi ka odbrani titule svetskog prvaka.

Sa dva gola i asistencijom za vodeći gol, Kilijan Mbape je ne samo odveo Francusku u četvrtfinale, već je najozbiljniji kandidat za najboljeg igrača Svetskog fudbalskog prvenstva u Kataru.

Francuska - Poljska 3:1 (1:0), strelci: Olivije Žiru i Kilijan Mbape dva, Levandovski iz penala za Poljsku.

Posle samo dva gola u grupnoj fazi i srećnog prolaska u nokaut fazi, Poljaci su igrali hrabrije i agresivnije nego protiv Argentine, ali nedovoljno da bi iznenadili svetskog šampiona iz Rusije.

Žiru i Mbpabe su tako ispratili legendu poljskog fudbala Roberta Levandovskog, kome je ovo, vrlo verovatno, poslednje svetsko prvenstvo u karijeri.

Levandovski se golom oprostio od Mundijala.

Dao je gol iz penala u sudijskoj nadoknadi, doduše iz drugog pokušaja.

Najpre mu je Igo Loris odbranio, ali je sudija ponovio izvoženje jer su neki igrači prerano utrčali u šesnaesterac.

Iz drugog pokušaja, rekorder po broju nastupa u reprezentaciji Poljske ne greši.

Bez Pola Pogbe i Karima Benzeme - obojica su povređeni - Francuzi ne igraju glamurozno niti „umiru u lepoti", ali imaju toliko jaku reprezentaciju, takve velemajstore, i izvanrednog selektora Dideja Dešana, da bi bilo veliko iznenađenje da se ne nađu bar među prve četiri reprezentacije na ovom turniru.

Francuzi su opravdali ulogu velikog favorita protiv Poljske koja je grupnu fazu odigrala bledo, ali mnogo hrabrije protiv svetskog prvaka.

Trikolori su napadali, uglavnom preko Kilijana Mbapea i Antoana Grizmana, ali sve udarce francuskih igrača zaustavljao je golman Vojćeh Šćešnji, bez dileme najsvetlija tačka poljske reprezentacije na ovom turniru.

Mnogi će reći - i jedina.

Najveća uzbuđenja gledali smo u finišu prvog poluvremena.

Poljska je imala veliku priliku u 38. minutu, ali su tri udarca u istom napadu francuski igrači izbacivali sa gol-linije.

A samo pet-šest minuta kasnije, Olivije Žiru dovodi Francusku u vođstvo, što je njegov 52. gol u dresu francuskog tima, po čemu je izbio na vrh liste najboljih strelaca, pretekavši legendarnog Tjerija Anrija.

Žiruu je asistirao Kilijan Mpabe, koji je, do tog trenutka, sa tri gola i dve asistencije, sada direktno učestvovao u pet golova na Svetskom prvenstvu 2022, više nego bilo koji drugi igrač.

Tačno pola sata posle vodećeg gola, Francuska je postigla i drugi.

Abedin Taherkenareh/EPA-EFE/REX/Shutterstock Gol Mbapea, Šćešnji je nemoćan

Akcija je krenula iz srca šesnaesterca Francuske. Poljska je bila u napadu, ali je Grizman izbacio duboko u polje, Mbape je proigrao Dembelea, koji mu je uzvratio dodavanje, a mladi fudbaler je izvanredno šutirao, savladavši nemoćnog golmana Poljske.

Bio je to osmi gol Mbapea na svetskim prvenstvima i postao je najmlađi igrač u istoriji mundijala koji je pre 24. godine dao toliko golova, pretekavši legendarnog Pelea (sedam pogodaka).

U 90. minutu novi fenomenalan gol Mbapea.

Kako je samo odmerio udarac i pogodio levi gornji ugao gola Poljske!

Friedemann Vogel/EPA-EFE/REX/Shutterstock Kilijan Mbape

Mbapeu je ovo peti gol u Kataru, po čemu je na vrhu liste strelaca.

Pre četiri godine u Rusiji, kada je imao 19 godina.

Momak je dao devet golova u ukupnom 11 utakmica na svetskim prvenstvima do sada - on je zver.

Hoće li se na ovome zaustaviti? Verujemo da ne.

Za utehu Poljacima je bio gol iz penala u poslednjim trenucima utakmice.

Engleska - Senegal 3:0 (2:0)

Rolex dela Pena/EPA-EFE/REX/Shutterstock Radost Belingema i Hendersona

Džud Belingem, 19-godišnji fudbaler nemačke Borusije Dortmund, odigrao je vrhunsku utakmicu protiv Senegala i jedan je od najzaslužnijih što je Engleska opravdala ulogu favorita protiv jedine afričke ekipe koja se plasirala u osminu finala.

Belingem se igra fudbala, baš kao i četiri godine stariji Mbape.

Njegovim asistencijama, Engleska je dolazila do golova u prvom poluvremenu, koje nije bilo baš najprijatnije za velikog favorita.

Kada je Belingem rođen, te godine je jedna od najpopularnijih pesama na muzičkim listama bila Bring Me To Life (Vrati me u život) grupe Ivanisens (Evanescence).

Upravo je to Belingem uradio za englesku reprezentaciju.

Reuters/MARKO DJURICA Specifičan način radovanja Hendersona i Belingema

Senegal je do prvog gola Engleske bio opasniji, propustio je dve ogromne prilike za gol, takoreći zicere.

Najpre u 23. minutu, kada je Ismaila Sar sa četiri metra prebacio i golmana Engleske Pikforda, ali i gol.

Getty Images

Devet minuta kasnije, Bulaje Dija je ušao u šesnaesterac iskosa sa leve strane, odlično šutirao, a Pikford refleksno reagovao i sačuvao engleski gol.

Getty Images

Engleski navijači su u tom trenutku, sa dozom zebnje, počeli da pevaju: „Ne želimo da idemo kući".

Fudbaleri na terenu su ih poslušali.

Preciznije, Belingem koji je fenomenalno asistirao Džordanu Hendersonu za 1:0 u 38. minutu, a u poslednjim sekundama prvog dela, ponovo je Belingem povukao kontru, dodao do Fila Fodena koji je u pravom trenutku pronašao Harija Kejna, a kapiten Engleske tako nešto ne propušta.

Prvi gol Harija Kejna na ovom svetskom prvenstvu.

Getty Images Hari Kejn

Senegal je popustio u finišu meča, nisu poslušali selektora Aliju Sisea da se smire, da stanu na loptu, već su onako uzdrmani iznenadnim vodećim golom protivnika pokušali da napadnu Englesku što je bilo kobno.

PA/Mike Egerton Radost Belingema i engleskih igrača

U 58. minutu bilo je sve rešeno.

Još jedan odličan napad Engleza i nova asistencija Fila Fodena za Bakajoa Saku.

Foden je tako postao prvi engleski fudbaler sa dve gol-asistencije u nokaut fazi nekog svetskog prvenstva još od Dejvida Bekama protiv Danske 2002. godine.

Afrički šampion, koji je na ovaj turnir došao bez najboljeg fudbalera, povređenog Sadija Manea, bio je grogiran.

Senegalski fudbaleri su izgledali kao da su boksovali 12 rundi sa Majkom Tajsonom...

Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.05.2022)