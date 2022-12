Vučević: Vojnu obuku bi morali da prođu svi punoletni do 30 godina, pa i stariji

Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da smatra da bi vojnu obuku trebalo da prođu svi punoletni građani do 30 godina, ali i oni stariji koji su "zagazili u četvrtu deceniju".

"Vraćanje vojnog roka ima za cilj da se naredne generacije obuče za postupanje u kriznim situacijama kako bi građani Srbije bili bezbedni. Nemirni smo kada imamo poplavu ili požar, a ne znamo kako da reagujemo", rekao je ministar. On je naglasio da kada se govori o vraćanju obaveznog vojnog roka, da se tu ne misli na ratovanje, već na to da vojska bude na usluzi građanima. "Mislim da bi trebalo da vratimo vojni rok, da li je to tri nedelje ili tri meseca, ili neki