U košavskom području i danas će duvati jak vetar

Na snazi je upozorenje Hidrometeorološkog zavoda za košavskom područje - duvaće umeren i jak jugoistočni vetar sa udarima olujne jačine. Najviša dnevna temperatura iznosiće od 9 do 15 stepeni.

Ovog jutra po kotlinama i dolinama reka južne, jugozapadne i zapadne Srbije ima magle. Tokom dana biće suvo sa sunčanim intervalima, osim na istoku i jugoistoku zemlje, gde će se zadržati umereno do potpuno oblačno, a u Timočkoj Krajini moguća je slaba kiša ili rosulja. Vetar će biti slab i umeren, a u košavskom području jak i olujni, jugoistočni, sa najjačim udarima ujutru. Jutarnja temperatura iznosiće od 1 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 9 do 15 stepeni.