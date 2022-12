Vučić: Idem u Tiranu, boriću se za našu zemlju

NIKINCI - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je danas da će otputovati na sutrašnji Samit EU-Zapadni Balkan u Tiranu, ističući da bi velika šteta po zemlju bila da ne ode. Vučić je, u izjavi novinarima, nakon vojne vežbe na poligonu u Nikincima, na pitanje da li ide u Tiranu, kazao da je razgovarao sa svojim saradnicima Milošem Vučevićem, Anom Brnabić i drugima, kao i sa prijateljima predsednicima i premijerima više zemalja.

Nije pitanje sujete, prosto morate razumeti da se deset i po godina trudim svakog dana da nikada ništa ili što je moguće manje ličnog iskažem, da uvek vodim računa o svemu i onda me ponekad emocije obuzmu kada ne znate kako da reagujete i šta da učinite, objasnio je on. Rekao je da kada neko mesecima i godinama unazad proizvodi samo krize, a one su samo za novinare i deo javnosti, morate da se borite s tim i vidite kroz šta narod prolazi i trudite se kako da