Crna gora : Renta u nekim delovima grada povećana i do 100% , kirija i do 2.000 evra

Ppojedine mesečne kirije dostižu i do 2.000 evra, što je, ističu predstavnici agencija, posledica dolaska velikog broja Ukrajinaca i Rusa posle početka rata u Ukrajini. Jednosobni stanovi, koji su se ranije izdavali za 500 evra, sada su od 700 do 750 evra, dok je stanarina jednosobnih stanova sa 300 porasla na 500 evra.

Vlasnik agencije Multitask nekretnine Stefan Mišković za podgoričku Pobjedu je trenutnu situaciju na tržištu nekretnina ocenio haotičnom. "Postoji manjak nekretnina na tržištu, a velika potražnja, što je dovelo do rasta cena koje su dostigle nivo koji prevazilazi životni standard u Crnoj Gori", kaže Mišković. Prema njegovim rečima, u odnosu na prošlu godinu, to je u proseku povećanje cene rente od 50 do 60 odsto, a u određenim delovima grada i do 100 posto. Alo.rs