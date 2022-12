Kiša i pljuskovi danas u Srbiji: Temperatura ipak povoljna, ali ne krećite bez kišobrana

BEOGRAD - U Srbiji će u utorak biti oblačno, s kišom mestimično pre podne i sredinom dana na severu i zapadu, a popodne i u ostalim krajevima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura biće od dva do šest, najviša dnevna od šest do 14 stepeni. Vetar južni i jugoistočni slab do umeren, na jugu Banata ujutro i pre podne jak. Potom će vetar skrenuti na severni i severozapadni. U Beogradu ujutro postepeno naoblačenje, a potom kiša i lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko pet, najviša dnevna oko 11 stepeni. Vetar će pre podne biti umeren jugoistočni, a popodne slab i u skretanju na severni i severozapadni. (Kurir.rs / Beta)