BEOGRAD - U samom centru Beograda jutros je izbio požar u blizini Kliničkog centra Srbije. Na ulicama se čuju sirene dodatnih vatrogasnih kola koja idu na mesto požara. View this post on Instagram A post shared by 192.RS (@192_rs) Zasad nije poznato šta tačno gori i kako je došlo do požara. Kurir.rs/Instagram 192 Kurir