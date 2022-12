Dačić: Dogovor bi mogli postići koliko sutra, ako bi Priština to htela

Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da ne veruje da će deklaracija o poštovanju svih sporazuma, koja će biti doneta na samitu u Tirani, "osvestiti" Prištinu da poštuje i ispuni obaveze koje su potpisali.

Moje je lično uverenje, a mislim da to dele i mnogi u Evropi i svetu, da se ništa neće promeniti dok je Aljbin Kurti na vlasti, ocenio je Dačić u gostovanju na televiziji Prva. Prema njegovom mišljenju, dogovor bi mogli postići koliko sutra, ako bi Priština to htela, jer je ona najveća prepreka. Dačić je konstatovao da je sada situacija da Evropska unija i SAD ne mogu da kontrolišu „čedo koje su stvorili i da bi trebalo da se bave onim koji pravi probleme, a to je