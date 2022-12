Aleksandar Vučić: N1 i Nova S su sami zamračili svoje kanale

Mediji Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je danas u Tirani da beogradskim kablovskim televizijama N1 i Nova S niko nije zamračio ekrane i da se samo stvara utisak da nema slobodnih medija

"Njima niko nije zamračio njihove kanale, već su to učinili sami“, izjavio je predsednik Vučić danas u Tirani, komentarišući što televizije N1 i Nova S ne emituju program već crni telop sa porukom "Medijski mrak. Ovako izgleda kada nema slobodnih medija". "Ako sada oni sami kažu da imaju problem sa slobodom izražavanja, da ne mogu da govore, onda je to problem što im njihov vlasnik to ne dozvoljava“, rekao je Vučić novinarima. "Ja ne verujem da se oni bore za vas,