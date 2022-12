Princ Bin slaman nije kriv za smrt Kašogija: Odbačena tužba verenice ubijenog novinara! Sud: Džo Bajden mu dao imnuitet!

Federalni sudija u Vašingtonu odbacio je tužbu verenice ubijenog novinara Džamala Kašogija protiv prestolonaslednika Saudijske Arabije Mohameda bin Salmana, navodeći da mu je predsednik SAD Džo Bajden dao imunitet, javlja Rojters.

Sudija Džon Bejts rekao je da nije bio voljan da odbaci tužbu, ali nije imao izbora s obzirom na odluku Bajdenove administracije. "Uprkos nelagodnosti suda, kako zbog okolnosti imenovanja Bin Salmana, tako i zbog verodostojnih navoda o njegovoj umešanosti u Kašogijevo ubistvo, SAD su obavestile sud da je on ima imunitet“, napisao je Bejts u presudi na 25 stranica. Uzimajući u obzir poziciju princa koji je šef države, sudija napominje da je on na to mesto došao tek