Vučević: Vraćanje vojnog roka ne znači da je Srbija blizu rata, pa da neko hoće da mobiliše decu

Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je da ne treba niko da doživljava pokretanje teme o obaveznom služenju vojnog roka kao da je "Srbija bliže ratu, pa neko hoće da mobiliše našu decu".

Vučević je nedavno u jednom intervjuu rekao da se razmišlja i razgovara o eventualnom vraćanju obaveznog služenja vojske za muškarce do 30 godina, ali i one starije. On je za televiziju Prva rekao da se mogućnost obaveznog služenja vojnog roka "razmatra zato što nije dovoljna popunjenost u profesionalnom sastavu vojske", naročito u Beogradu i Vojvodini, kao i zbog obuke neophodne za reagovanja u vanrednim situacijama. "Kada pričamo o eventualnom ponovnom vraćanju