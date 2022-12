Svetsko fudbalsko prvenstvo 2022: Selektor Brazila kaže da se neće izviniti zbog plesa posle golova, Dalić ne želi da ponovi greške Srbije

BBC News pre 2 sata

Getty Images Brazilski selektor Tite zaplesao je sa igračima posle jednog od golova protiv Južne Koreje, što se nekima nije dopalo

Selektor fudbalske reprezentacije Brazila Tite rekao je da se neće izviniti onima koji „ne poznaju brazilsku istoriju i kulturu" posle kritika na račun njegovih igrača i njega zbog plesanja kao načinu proslava golova na Svetskom prvenstvu u Kataru.

Posle vodećeg gola protiv Južne Koreje u osmini finala Mundijala, nekolicina igrača Brazila, predvođena Vinisijusom Žuniorom i Nejmarom je zaplesala na terenu, a posle trećeg gola, strelac Rišarlison je dotrčao do klupe kako bi i selektor Tite zaplesao sa njima.

„To je način da ostvarim odnos sa mlađom generacijom - oni bi mogli da mi budu unuci", rekao je 61-godišnji Tite na konferenciji za novinare uoči četvrtfinalnog duela protiv Hrvatske u petak, 9. decembra.

„Ako moram da plešem da bih se povezao sa njima, nastaviću da igram. Neću da se izvinjavam kada je u našoj kulturi da plešemo i da se zabavljamo", poručio je Tite.

Bivši kapiten Republike Irske Roj Kin nije bio impresioniran i rekao je da misli da su je to nepoštovanje prema protivnicima, u ovom slučaju Južnoj Koreji.

Tite je odbacio te kritike i kaže da ima odgovornost da sačuva identitet brazilskog fudbala.

„Neću da komentarišem one koji ne poznaju brazilsku istoriju i kulturu kao mi", rekao je on.

„Želim da moja veza bude sa ljudima sa kojima sam povezan, koji znaju koliko poštujem našu istoriju, to su oni kojima dajem srce.

„Ima mnogo dece koja plešu, jer to je brazilska kultura kada se postigne gol. To nije nepoštovanje prema bilo kome drugom - to je ono što radimo, to smo mi.

„Nastavićemo da radimo stvari na naš način", kaže Tite.

Selektor Hrvatske: Ne smemo da dozvolimo ono što se desilo Srbiji

Reuters/LEE SMITH Hrvatski igrači posle pobede nad Japanom u osmini finala na penale

Zlatko Dalić, selektor Hrvatske, kaže da je njegov tim uradio veliku stvar plasmanom u četvrtfinale, ali da želi više.

„Znamo da nas čeka možda i najveća utakmica na turniru protiv jednog od favorita za osvajanje titule, što Brazil uvek i jeste, ali po prikazanoj igri na ovom Svjetskom prvenstvu s pravom su u grupi najvećih kandidata za prvo mesto", rekao je Dalić.

Gledao je, kaže, meč Brazila protiv Srbije u grupnoj fazi, koju su Brazilci rutinski dobili 2:0.

„Srbija je sat vremena igrala odlično, ali onda su igrači postali nervozni. Posle vodećeg gola, Brazil se razigrao, a Srbija pala.

„Mi ne smemo da upadnemo u tu nervozu. Moramo da budemo disciplinovani i da čekamo priliku", rekao je Dalić.

Utakmicu sa Brazilom, uporedio je sa finalom protiv Francuske pre četiri godine u Rusiji (Hrvatska je poražena 4:2).

„Mislim da je Hrvatska jedina manja država koja je posle uspeha na jednom Svetskom prvenstvu (treće mesto 1998. godine) ponovila uspeh na drugom. Nećemo na tome stati, želimo da idemo dalje", rekao je Dalić.

Novinari su pitali selektora Hrvatske i šta misli o plesu brazilskih igrača i selektora.

„Imaju svoj način radovanja i zabave, tako pokazuju da su ekipa, pokazuju zajedništvo, karakter i to je njihovo pravo. Da li je to manjak poštovanja prema protivniku ili nije, nebitno je. Ne bih voleo da moja ekipa tako slavi. Ali to je karakter, nacija, takvi su kakvi jesu i to je lepo", odgovorio je Dalić.

Luka Modrić, alfa i omega hrvatske reprezentacije, dodaje da se Hrvatska neće zadovoljiti samo time da bude na terenu.

ABIR SULTAN/EPA-EFE/REX/Shutterstock Luka Modrić

Modrić, motor Real Madrida, klupskog šampiona Evrope, nema pobedu protiv Brazila u dosadašnjim utakmicama, ali se nada da će se ta tradicija promeniti.

„Brazil na svakoj poziciji ima fenomenalne igrače, to su jedni od najboljih igrača na svetu.

„Moraćemo da budemo vrlo agresivni, trkački na pravom nivou, ne smemo da im dozvolimo da se razigraju. To će biti važno kad ne budemo imali loptu, agresivni, čvrsti i ne dati im da se razmašu", rekao je Modrić.

On će igrati protiv nekolicine bivših i sadašnjih saigrača iz Reala.

„Radujem se što ću igrati protiv nekih bivših i sadašnjih saigrača, ali prijatelji možemo da budemo posle utakmice.

„Svako gleda sebe i bori se za svoju državu. Daćemo maksimum da pokušamo otići korak dalje", rekao je Modrić.

Poput Titea, i hrvatski selektor Dalić je bio na meti kritika zbog ranije izjave o umetničkom klizanju.

„Nisam mislio ništa loše, čak sam i pohvalio taj sport, koji je težak. Hteo sam da kažem da je u tom sportu bitan utisak, a u fudbalu nije", rekao je Dalić.

Izveštaji sa utakmica Brazila tokom grupne faze i u osmini finala:

Kako je Hrvatska došla do četvrtfinala:

„Niko još nije bio egal sa Brazilom"

Kris Saton, komentator BBC-ja i bivši engleski fudbaler

Radio sam kao komentator za BBC Radio 5 Lajv sve četiri utakmice Brazila na ovom Svetskom prvenstvu, i nijedan tim nije bio egal sa njima.

Svaka njihova u grupnoj fazi počinjala je tako što su se protivnici ukopavali u odbranu - branili su se duboko niskim blokom - a dva od tri tima sa kojima su igrali, Srbija i Švajcarska, nisu uspela da šutnu u gol.

Razlika kada su igrali sa Južnom Korejom u 16 ​​finala bila je u tome što su postigli rani gol, što je otvorilo utakmicu i pre 30 minuta igre već je bilo 3:0.

Povratak Nejmara posle povrede definitivno je pomogao Brazilu u tom meču.

Hrvatska će pre igrati uravnoteženo nego što će se potpuno i svim silama braniti, ali sigurno je da neće biti potpuno okrenuta napadu i ofanzivi.

Imaju neke dobre igrače - mlade i stare - ali Brazil će biti prejak.

Satonova prognoza: 3:0 za Brazil

Može li Hrvatska konačno da pobedi Brazil?

Brazil nikada nije izgubio u četiri prethodna susreta sa Hrvatskom u svim takmičenjima (tri pobede i jedan remi);

Hrvatska je izgubila četiri od pet utakmica na svetskim prvenstvima od južnoameričkih ekipa, sa izuzetkom pobede od 3:0 nad Argentinom 2018.

Otkako je u finalu 2002. pobedio Nemačku sa 2:0, Brazil je izgubio svaku od poslednjih pet utakmica u nokaut fazi Svetskog prvenstva od evropskih nacija

Sedam od poslednjih osam utakmica Hrvatske u nokaut fazi na velikim turnirima, počev od Evropskog prvenstva 2008. godine, otišlo je u produžetke i Hrvatska je dobila četiri meča na svetskim prvenstvima - tri u penal seriji

Brazil je izgubio samo jednu od 58 utakmica u kojima je Nejmar bio strelac - prijateljska protiv Nemačke 2011. godine

Pogledajte video: On je pljunuti Nejmar

Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.08.2022)