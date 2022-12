Đilas: Opozicija u Pralamentu treba manje da se bavi sobom

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je danas da opozicija u Pralamentu treba manje da se bavi sobom, a više konkretnim problemima građana, i ukazao da je njen zadatak da ljudima kaže da će se voljom vlasti Srbija zadužiti još osam milijardi evra i da će na kamate od zaduživanja u 2023. dati 1,2 milijarde.

Vlast neće da uvede porez na ekstraprofit NIS-u i Ziđinu, kompanijama koje su se enormno bogatile u vreme krize, a normalno je da se bar pola od tog njihovog ekstraprofita vrati u budžet Srbije i od tog novca mogli bismo da povećamo plate lekarima, medicinskim sestrama i nastavnicima, rekao je Đilas gostujući na televiziji Nova S. On je podsetio da su to uradile mnoge zemlje, od Velike Britanije do Rusije, i upitao zbog čega je to nemoguće samo u Srbiji. O tome