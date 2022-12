Mali: Studenti će imati kartice za plaćanje sa povlasticama

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da se intenzivno radi na softverskom rešenju i na modelu za izradu studentske kartice, kojom bi se vršila plaćanja sa određenim povlasticama. “Mi ćemo tu inicijativu završiti naredne godine”, rekao je Mali u Skupštini Srbije, dodajući da je to bio jedan od poslednjih zahteva studentskih organizacija. On je naveo da je briga o mladima izuzetno važna tema za državu i da se to vidi i u budžetu za 2023.godinu. “Za naše