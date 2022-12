I danas kiša: Stiže zahlađenje

Prema prognozi RHMZ, u Srbiji pretežno oblačno, mestimično sa kišom, na jugu uglavnom suvo, a uveče sa kišom.

Vetar slab i umeren, u košavskom području i planinskim predelima jak, u južnom Banatu sa olujnim udarima, jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8 stepeni, a najviša od 10 do 18 stepeni, u Timočkoj Krajini oko 8 stepeni. U Beogradu oblačno i kišovito, vetar umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od 4 do 6 stepeni, a najviša dnevna oko 14 stepeni. Prognoza za naredne dane U petak i subotu će, prema prognozi, biti toplije uz umeren i jak južni i jugoistočni