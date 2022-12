Uhapšen specijalni tužilac Crne Gore; tereti se da je postao član "Kavačkog klana"

Specijalnom tužiocu Saši Čađenoviću određeno je tužilačko zadržavanje do 72 sata.

On je uhapšen jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva zbog stvaranja kriminalne organizacije i zloupotrebe položaja. Oko 12 sati u pratnji inspektora odveden je u zgradu SDT-a na saslušanje. Odluku o zadržavanju donio je specijalni tužilac Miloš Šoškić. On je, kako je saopštio portparol državnog tužilaštva Vukas Radonjić, uhapšen zbog osnova sumnje da je, obavljajući funkciju specijalnog tužioca, u periodu od sredine 2020. do 2022. godine, učinio krivično