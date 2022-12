Danas pretežno oblačno, mestimično sa kišom

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Na jugu zemlje tokom dana suvo vreme, a uveče kiša. Vetar slab i umeren. U košavskom području i u planinskim predelima jak jugoistočni vetar, u južnom Banatu sa olujnim udarima. Najniža temperatura od dva stepena do osam, a najviša od 10 do 18. U Beogradu danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom. Vetar umeren i jak, jugoistočni. Najniža temperatura od četiri stepena do šest, a najviša dnevna oko 14.